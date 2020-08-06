Kahramanmaraş'a 220 milyon liralık yatırım başvurusu yapıldı
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Kahramanmaraş'a 220 milyon liralık yatırım başvurusu yapıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğüne 220 milyon lira yatırım bedeli olan 181 başvuru sunulduğu, başvuruların destek almaya hak kazanması halinde 125 milyon lira hibenin kent ekonomisine kazandırılması planlandığı bildirildi.

Kahramanmaraş'a 220 milyon liralık yatırım başvurusu yapıldı
06.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:14

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğüne 220 milyon lira yatırım bedeli olan 181 başvuru sunulduğu, başvuruların destek almaya hak kazanması halinde 125 milyon lira hibenin kent ekonomisine kazandırılması planlandığı bildirildi.

TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, 9. Başvuru Çağrı Döneminde Kahramanmaraş'ta toplam yatırım tutarı yaklaşık 75 milyon lira 32 hayvancılık projesi alarak başvuru alım sürecini tamamladığı belirtildi.

İl Koordinatörlüğüne bu dönemde 220 milyon lira yatırım bedeli olan 181 başvuru sunulduğu belirtilen açıklamada, başvuruların destek almaya hak kazanması halinde 125 milyon lira hibenin kent ekonomisine kazandırılması planlandığı kaydedildi.

9. Başvuru Çağrı İlanının ilk etapta tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, mantar üretimi, arıcılık, zanaatkarlık ve yöresel ürünler, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları, yenilenebilir enerji ve hayvancılık projelerini kapsadığı belirtildi.

Farklı ilçelerde gerçekleştirilmesi muhtemel çok sayıda projenin başarıyla uygulanması neticesinde üretimin ve istihdamın artacağı öngörülüyor.

Açıklamada, IPARD desteklerinin verilmeye başlandığı ilk günden bu yana Kahramanmaraş'ın sahip olduğu girişimci ruhun projelerin çeşitliliğine ve başvuru sayısına ciddi bir etkisi olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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