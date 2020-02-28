Kahramanmaraş'a 2'nci şehit ateşi düştü
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Kahramanmaraş'a 2'nci şehit ateşi düştü

Kahramanmaraş'a 2'nci şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Astsubay Çavuş Akif Akçadağ'ın acı haberi, Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesine verildi.

28.02.2020 13:57 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:58
Kahramanmaraş'a 2'nci şehit ateşi düştü

'a 2'nci şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Çavuş Akif 'ın acı haberi, Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesine verildi.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesi'nde oturan şehidin annesi Serpil Akçadağ ve babası Bekir Akçadağ'a acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehadet haberini alan Piyade Astsubay Çavuş Akif Akçadağ'ın yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti. Bekar olan Akif Akçadağ'ın baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Kahramanmaraş'a 2'nci şehit ateşi düştü
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