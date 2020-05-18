KAHRAMANMARAŞ-74 yaşında koronavirüsü 2 kez yendi
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KAHRAMANMARAŞ-74 yaşında koronavirüsü 2 kez yendi

74 yaşında koronavirüsü 2 kez yendiKAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan İsa Resul Önder (74), koronavirüse 2 kere yakalandı ve ikisinde de yenmeyi başardı.

KAHRAMANMARAŞ-74 yaşında koronavirüsü 2 kez yendi
18.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:09

74 yaşında koronavirüsü 2 kez yendi

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan İsa Resul Önder (74), koronavirüse 2 kere yakalandı ve ikisinde de yenmeyi başardı. Rahatsızlığı nedeniyle 5 yıldır dışarı çıkmadığını, bu nedenle de koronavirüse nasıl yakalandığını bilmediğini belirten Önder, Koronavirüs Allah'ın bir hediyesiydi bana. Hediyeyi verdi, geri de aldı. 2 defa oldu, 2 defa Allah'ın yardımıyla yendim ben bunu dedi.

Eşi Adeviye Önder ile birlikte yaşayan 5 çocuk babası emekli İsa Resul Önder, 12 Nisan'da halsizlik belirtileri ile Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan testlerde Önder'in koronavirüs olduğu belirlendi ve hastaneye yatırılarak tedavisine başlandı. 2 hafta süren tedavisinin sonunda İsa Resul Önder, koronavirüsü yenmeyi başarıp 25 Nisan'da taburcu oldu. 11 Mayıs'ta kontrole giden Önder'in yeniden yapılan testi pozitif çıkınca tekrar hastaneye yatırıldı ve 5 gün süren tedavi sonrası taburcu edildi.

'5 YILDIR DIŞARI ÇIKMIYORUM, NASIL YAKALANDIM BEN DE BİLMİYORUM'

Tedavi süresince sağlık çalışanlarının kendisiyle çok yakından ilgilendiğini belirten İsa Resul Önder, Koronavirüse yakalandıktan sonra yaşadıklarını şöyle anlattı

Rahatsızlanınca çocuklarım hastaneye götürdü. Orada testler yaptıktan sonra koronavirüs olduğum belirlendi ve hastaneye yatırıldım. 14 gün yattım ilk 5 günü çok zordu, çok kötüydü. 14 günün sonunda beni taburcu edip ambulansla eve getirdiler. 14 gün de evde karantina sürecimiz başladı, eşim diğer odada ben bu odada kaldım. 14 gün sonunda 11 Mayıs Pazartesi günü kontrole gittik. Tahlil için bir sürüntü aldılar ve salı günü gece eve gelip ambulansla hastaneye götürdüler ve testin pozitif olduğunu söylediler. Tekrar yattık ve cumartesi günü taburcu ettiler. Hastalığı yendim ve tekrar hayata döndüm. Şimdi çok iyiyim, bir sıkıntım yok. Omurilik zedelenmesinden dolayı ameliyat olduğum için 5 yıldır hiç dışarı çıkmıyorum. Koronavirüse nasıl yakalandım onu ben de bilmiyorum. Cenab-ı Allah'ın bir hediyesiydi bana. Hediyeyi verdi, geri de aldı. 2 defa oldu, 2 defa Allah'ın yardımıyla yendim ben bunu. Tabi bu biraz da sabır işi, üzerine almama, doğal karşılama işi. Allah'tan gelen her şeye açık olmamız lazım. Razıyız, Allah verdi Allah da aldı.

'EVDE KAL' ÇAĞRISI YAPTI

İnsanlara evde kalma çağrısında bulunan İsa Resul Önder, hastalığı yenmede insanın metanetini korumasının önemli olduğunu belirterek, Ben bu hastalığı yenmek için metanetimi hiç bozmadım. 'Bu bende yok' diyerek hastalığı üstüme hiç almadım. Bütün hastalara da benim tavsiyem üstlerine almasınlar, 'Bu bende var' diye endişe etmesinler, kurallara da uysunlar. Dışarı çıkmak isteyenler çıkmasınlar, sabretsinler, evde kalsınlar. Zaten o ilk 5 günü ben nasıl geçirdim bilmiyorum. Çok kötüydüm, ne yemeğin ne de suyun tadı vardı. 5 gün sonra Allah beni şifaya kavuşturdu diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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