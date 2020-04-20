(KAHRAMANMARAŞ 7 yaşındaki küçük Yusuf, tablet almak için biriktirdiği 563 lirayı "Biz Bize Yeteriz...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› (KAHRAMANMARAŞ 7 yaşındaki küçük Yusuf, tablet almak için biriktirdiği 563 lirayı "Biz Bize Yeteriz... - Haber
Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Hatice Çarpar, Kahramanmaraş

(KAHRAMANMARAŞ 7 yaşındaki küçük Yusuf, tablet almak için biriktirdiği 563 lirayı "Biz Bize Yeteriz...

(KAHRAMANMARAŞ 7 yaşındaki küçük Yusuf, tablet almak için biriktirdiği 563 lirayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı Kahramanmaraş'ta 7 yaşındaki Yusuf Gündeş, tablet almak için biriktirdiği parasını, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına katkı olsun diye bağışladı.

20.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:19
(KAHRAMANMARAŞ 7 yaşındaki küçük Yusuf, tablet almak için biriktirdiği 563 lirayı 'Biz Bize Yeteriz...

(KAHRAMANMARAŞ 7 yaşındaki küçük Yusuf, tablet almak için biriktirdiği 563 lirayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 7 yaşındaki Yusuf Gündeş, tablet almak için biriktirdiği parasını, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına katkı olsun diye bağışladı.

Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Hatice Gündeş'in, küçük oğlu Yusuf Gündeş, ailesinden bir yıldır harçlıklarından topladığı parasını kumbarasında biriktirdi. Küçük Yusuf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek olmak istedi. Ailesi tarafından da olumlu yanıt alan Yusuf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir de mektup yazdı.

20 yaş ve altı çocukların sokağa çıkma yasağı nedeniyle oğlunun kumbarasını alan anne Hatice Gündeş, PTT'ye gelerek 563 lirayı kampanya hesabına yatırdı. Anne Hatice Gündeş, "Benim ve babasının verdiği paraları tablet almak için biriktiriyordu. Oğlumuz bu kampanyayı görünce devlete bağışta bulunmak istedi. Cumhurbaşkanımıza destek olsun diye biriken parayı gönderdik. İnşallah bu virüs belası da tez günde ülkemizden gider ve çocuklarımız da okula gider" dedi.

Yusuf Gündeş ise, "Ben tablet alacaktım ama virüs nedeniyle başlatılan kampanyayı gördüm ve biriktirdiğim paraları bağışlamak istedim" dedi.

(KAHRAMANMARAŞ 7 yaşındaki küçük Yusuf, tablet almak için biriktirdiği 563 lirayı 'Biz Bize Yeteriz...

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

ABD'de koronaya karşı Peygamber Efendimizin hadisleri dev panolarda yayınlandı Haber
ABD'de koronaya karşı Peygamber Efendimizin hadisleri dev panolarda yayınlandı
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar Haber
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi Haber
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi
Cumhurbaşkanı, 'Korona ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti Haber
Cumhurbaşkanı, "Korona ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
ABD'de 'test kapasitesi' krizi! Trump ve valiler birbirine girdi Haber
ABD'de 'test kapasitesi' krizi! Trump ve valiler birbirine girdi
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu Haber
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?
Erdoğan, 'Başbakan olduğum günden beri hayalimdi' dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi
Erdoğan, "Başbakan olduğum günden beri hayalimdi" dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi
Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi
Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü
Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti
Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti
Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, 'FETÖ'cü oldun' yorumuna çok kızdı
Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı
Günlük burç yorumları 20 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi
İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi
Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Özlem Zengin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Yıldız Tilbe Mustafa Keser Rafet El Roman
Spor Falcao Shane Larkin Rüştü Reçber Sergen Yalçın Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Futbolcu İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: (KAHRAMANMARAŞ 7 yaşındaki küçük Yusuf, tablet almak için biriktirdiği 563 lirayı "Biz Bize Yeteriz... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 07:01:48. #1.14#
title