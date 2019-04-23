Kahramanmaraş 4 Aylık Hamile Eşini 2 Çocuğunun Gözleri Önünde Öldürüp, İntihar Etti

4 aylık hamile eşini 2 çocuğunun gözleri önünde öldürüp, intihar etti (2)

SULTAN ÇINKIR TOPRAĞA VERİLDİ

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam malulen emekli uzman çavuş eşi Ali Rıza Çınkır tarafından 2 ve 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla öldürülen 4 aylık hamile Sultan Çınkır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sultan Çınkır'ın cenazesi daha sonra Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine getirildi. Tufanpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sultan Çınkır'ın cenazesi, Gökçeli Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber İskender ZENGİNANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA