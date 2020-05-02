KAHRAMANMARAŞ 2 saat arayla 2 kişiyi vuran şüpheli polisi alarma geçirdi
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KAHRAMANMARAŞ 2 saat arayla 2 kişiyi vuran şüpheli polisi alarma geçirdi

KAHRAMANMARAŞ 2 saat arayla 2 kişiyi vuran şüpheli polisi alarma geçirdi
02.05.2020 23:55 | Son Güncelleme: 02.05.2020 23:56

2 saat arayla 2 kişiyi vuran şüpheli polisi alarma geçirdiKAHRAMANMARAŞ'ta, bir hafta önce 2 saat arayla 2 kişiyi vuran Sıddık L.'nin bir otomobilde görüldüğü ihbarı polisi alarma geçirdi.

2 saat arayla 2 kişiyi vuran şüpheli polisi alarma geçirdi

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir hafta önce 2 saat arayla 2 kişiyi vuran Sıddık L.'nin bir otomobilde görüldüğü ihbarı polisi alarma geçirdi. Sıddık L. kaçmayı başarırken, şüpheliyle birlikte görüldüğü öne sürülen M.D. ise bekçiler tarafından yakalandı.

Geçen Cumartesi günü Sıddık L., Kuzey Çevre Yolu Cancık Mağaraları mevkiinde tabancayla Harun N.'yi bacağından vurdu. Sıddık L., 2 saat sonra Osman Gazi Mahallesi'nde evinden dışarı çağırdığı Hamza G.'yi de her iki bacağına ateş ederek yaralayıp okaçtı. Olayların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin her yerde aradığı Sıddık L.'nin bu akşam saat 21.00 sıralarında bir otomobilde görüldüğü ihbarı polisi alarma geçirdi.

Ekiplerin peşine düştüğü otomobil izini kaybettirirken, Fevzipaşa Mahallesi'nde Sıddık L. ile birlikte görüldüğü öne sürülen M.D. ise bekçiler tarafından yakalandı. M.D., polisler tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sıddık L.'nin yakalanması için ekiplerin çalışmasının devam ettiği bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ 2 saat arayla 2 kişiyi vuran şüpheli polisi alarma geçirdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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