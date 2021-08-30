Kahramanlık Destanı'nın 99. Yılı Kutlu Olsun.

Kahramanlık Destanı'nın 99. Yılı Kutlu Olsun. İlçemizde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü kutlamaları gerçekleştirildi.

Kahramanlık Destanı'nın 99. Yılı Kutlu Olsun. İlçemizde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü kutlamaları gerçekleştirildi. Kutlama Törenine Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, Belediye Başkanı Sayın Nami ÇİFTÇİ, Kurum Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile Siyasi Parti temsilcileri katıldı. Program Hükümet Konağı Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI Kaymakamlık Makam Odasında tebrik ve kutlamaları kabul etti.

Kaynak: Habermetre