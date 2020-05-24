Kahramanların üssünde bayram sevinci Kahramanların üssünde bayram sevinci Terörle mücadele başta olmak üzere sınır güvenliğinin korunmasında aktif rol alan Malatya'da 7.Ana Jet Üssü'nde Ramazan Bayramı sevinci yaşandı.

Kahramanların üssünde bayram sevinci

MALATYA - Terörle mücadele başta olmak üzere sınır güvenliğinin korunmasında aktif rol alan Malatya'da 7.Ana Jet Üssü'nde Ramazan Bayramı sevinci yaşandı. Korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarının uygulandığı bayramlaşma töreninde, Üs Komutanı Albay Hasan Hüseyin Kanbur, Mehmetçikle bayramlaştı.

Suriye sınırında terör hedeflerinin yok edilmesinin yanı sıra yurt içinde terörle mücadele de başarılı görevlere imza atan 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bayram heyecanı yaşandı. F-35 uçaklarının Türkiye'de ilk yerleştirileceği üs olan 7. Ana Jet Üs Komutanlığı, tarihindeki başarılı görevler nedeniyle 2 terörle mücadele ve 1 Kıbrıs Barış Harekatı Madalyası bulunduruyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile birlikte hastalığa karşı her türlü önlemlerin alındığı Kahramanlar Üssü olarak bilinen 7. Ana Jet Üssünde bayram heyecanı yaşandı. Sabah saatlerinde karargahta gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde, Üs Komutanı Hava Silah Sistem Albay Hasan Hüseyin Kanbur, askerlerle bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bayram mesajının okunmasının ardınsan kısa bir konuşma yapan Albay Kanbur, "Sevgi, saygı, hoşgörü fedakarlık ve dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı bir Ramazan Bayramını hep birlikte kutlamanın büyük gururu içerisindeyiz. Ailelerinizden uzakta ama Peygamber ocağımızın içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava Kuvvetleri ailesi olarak bayramımızı hep birlikte kutluyoruz. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak silah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizin ve gazilerimizi şükran ve saygı ile anıyoruz. Başta aileleriniz olmak üzere hepinize güzel bir bayram diliyorum. Mübarek Ramazan Bayramınız kutlu olsun" diye konuştu.

Konuşmanın ardından üs komutanı Albay Kanbur, görevli rütbeli personel ile er ve erbaşların sırayla bayramlarını kutladı. Korona virüs nedeniyle sosyal mesafe ve maske kurallarının uyulduğu törende, askerlere bayram şekeri, tatlı ve kolonya ikramında bulunuldu.

Kaynak: İHA