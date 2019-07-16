Kahramanların buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığını savunurken vurulan Gazi Musa Akkoç, o gece hayatını kurtaran Sivaslı kahraman Seyit Oruç Güney ile ilk kez bir araya geldi.

15 Temmuz gecesi Genel Kurmay Başkanlığını savunurken vurularak yaralanan gazi Musa Akkoç, çevresinde hiç kimselerin kalmadığı en çaresiz anında önce duyduğu bir yardım sesi ve ardından kendine uzanan bir kahramanın eli ile ateş çemberinin içerisinden çıkartılarak ambulansa taşınmıştı. Akkoç o karanlık geceden tam üç yıl sonra hayatını kurtaran 15 Temmuz kahramanı Sivaslı Seyit Oruç Güney ile ilk kez Sivas'ta bir araya geldi. İki kahramanın buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Güney gözyaşlarına hakim olamazken, onları izleyenler de duygu dolu anlar yaşadı.

İki kahraman Sivas Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 'Neden Hala Yakamızdan Düşmüyorlar' konulu konferansta buluştu. Programda Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu tarafından verilen konferans öncesi gazi Akkoç kürsüye çıkarak o gece yaşadıklarını anlattı. Ardından kendini kurtaran kahraman ile buluşturuldu. Birbirine sarılan Akkoç ve Güney gözyaşlarına boğuldu. Her iki kahramanın anlattıkları o gece yaşanan ihaneti ve acımasızlığı bir kez daha gün yüzüne çıkarttı. - SİVAS

Kaynak: İHA