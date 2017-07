Kahramanları Adı Tankların Durdurulduğu Caddede Yaşayacak

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, hükümetin 15 Temmuz'un bir hafta boyunca değişik etkinliklerle anılması kararı aldığını hatırlatarak, "Biz 15 Temmuz'u yaşayan bir dönemiz, kuşağız ama bundan sonraki nesile 15 Temmuz'u anlatmamız, hiç unutturmamamız gerekiyor. Çünkü bu milletimizin aslında bir ruhu ve beyni, hafızası olacak. Bu etkinliklerin ve anıtı yapmamızın asıl amacı da bu." dedi.



Mamak Belediyesi tarafından, 15 Temmuz darbe gecesi Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden tankların ve diğer askeri araçların kullandıkları güzergah olan Mamak Caddesi'nde inşa edilen 15 Temmuz Anıtı tamamlandı. Heykeltıraş Oğuz Ertürk tarafından yapılan, 15 metre yüksekliğindeki anıtın üzerinde şehitleri temsilen birer yıldız, en üstte ise sonsuzluğu temsil eden bir yıldız bulunuyor.



Anıtın alt tarafında darbe girişiminin akışını değiştiren en önemli isimlerden olan Ömer Halisdemir'in, tankların altına yattığı için 15 Temmuz'un simgeleşmiş isimlerden olan Metin Doğan'ın ve halkı kamyonuyla alanlara taşıyan Şerife Boz'un heykelleri ile darbe girişimi gecesi Mamak'ta şehit olanların silüetleri de bulunuyor.



Belediye Başkanı Akgül, açılışa hazır hale getirilen anıt ile ilgili AA muhabirine bilgi verdi. Açılışın darbe girişiminin yıl dönümünden hemen önce, 14 Temmuz'da saat 14,30'da yapılacağını ifade eden Akgül, anıtın Mamak Caddesi üzerinde bulunmasının özel bir anlamı olduğuna işaret etti. Akgül, şunları anlattı:



"15 Temmuz günü askeri birliklerden kalkan tankların bir çoğu, Genelkurmay Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine giderken bu güzergahı kullandı. Biz de vatandaşlarımız ile birlikte, Cumhurbaşkanımız halkı sokağa, meydanlara davet ettikten sonra bu cadde üzerinde 4 tankı durdurarak ondan sonraki süreçte tankların gidişini engellemiş olduk. Onun için bu anıtı buraya yapmamızın özel bir anlamı var."



15 Temmuz'un milletin bir ve beraber olunca neleri başarabileceğinin bir göstergesi olduğunu anlatan Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:



"O gün hiçbir ayrım olmadan her kesimden, her görüşten, her inançtan insan, sadece vatanını darbecilere teslim etmemek adına meydanlardaydı. Bunun bir başka örneğini dünyada bulamazsınız. Böyle bir darbe kalkışması olacak ve millet karşısındaki silahlara, tanklara, uçaklara rağmen sadece ve sadece yüreğiyle, bileğiyle meydanlara çıkıp, bunların karşısında duracak, bu herhalde hiçbir milletin tarihinde yoktur."



Akgül, "15 Temmuz Anıtı"nı gelecek nesillerin yaşananları hiç bir zaman unutmamaları için inşa ettiklerini vurguladı.