Kahramanlara çiçekli kutlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanlara çiçekli kutlama

Kahramanlara çiçekli kutlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karasu Devlet Hastanesi yönetimi, Hemşireler Günü ve Ramazan Bayramı dolayısıyla personeli görev yerlerinde ziyaret ederek çiçek verdi.

Karasu Devlet Hastanesi yönetimi, Hemşireler Günü ve Ramazan Bayramı dolayısıyla personeli görev yerlerinde ziyaret ederek çiçek verdi.

Karasu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Celalettin Akyol, Başhekim Yardımcısı Oğuzhan Bodur, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Müge Yıldız ve İdari Mali Hizmetler Müdürü Nezir Mavi, korona virüs salgını döneminde özveriyle çalışan hastane personelini görevi başında ziyaret etti. Hemşireler Günü ve Haftasının devamında Ramazan Bayramının da gelmesiyle birlikte fedakarca çalışan sağlık personeline bir kez daha teşekkür eden Başhekim Akyol, çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

Başhekim Akyol, "Sağlık çalışanları olarak hepimiz insanımıza hizmet ve hastalara şifaya vesile olmak için görevimizi yerine getiriyoruz. Bu anlamda en ön safta olan ve görevini yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımıza da tek tek teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle tüm personelimizin Ramazan Bayramını da kutluyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" derken, hastane personeli de gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. - SAKARYA

Kahramanlara çiçekli kutlama
Kahramanlara çiçekli kutlama
Kahramanlara çiçekli kutlama
Kahramanlara çiçekli kutlama
Kahramanlara çiçekli kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahramanlara çiçekli kutlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 12:40:56. #1.14#

title