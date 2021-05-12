Kahramanlara çiçekli kutlama

Karasu Devlet Hastanesi yönetimi, Hemşireler Günü ve Ramazan Bayramı dolayısıyla personeli görev yerlerinde ziyaret ederek çiçek verdi.

Karasu Devlet Hastanesi yönetimi, Hemşireler Günü ve Ramazan Bayramı dolayısıyla personeli görev yerlerinde ziyaret ederek çiçek verdi.

Karasu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Celalettin Akyol, Başhekim Yardımcısı Oğuzhan Bodur, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Müge Yıldız ve İdari Mali Hizmetler Müdürü Nezir Mavi, korona virüs salgını döneminde özveriyle çalışan hastane personelini görevi başında ziyaret etti. Hemşireler Günü ve Haftasının devamında Ramazan Bayramının da gelmesiyle birlikte fedakarca çalışan sağlık personeline bir kez daha teşekkür eden Başhekim Akyol, çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

Başhekim Akyol, "Sağlık çalışanları olarak hepimiz insanımıza hizmet ve hastalara şifaya vesile olmak için görevimizi yerine getiriyoruz. Bu anlamda en ön safta olan ve görevini yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımıza da tek tek teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle tüm personelimizin Ramazan Bayramını da kutluyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" derken, hastane personeli de gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı