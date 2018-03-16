Kahramanlar" Teröre Göz Açtırmıyor

VEYSEL KARA - Doğu Karadeniz'de terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar, havaların ısınmasıyla hız kazandı.

Dağlık coğrafyası ve sık bitki örtüsü nedeniyle arazide arama tarama faaliyetlerinin zorlu koşullarda icra edildiği bölgede, jandarma komando ve polis özel harekat timleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için omuz omuza operasyonlar düzenliyor.

Bölgedeki az sayıda terörist grubun kış üstlenmesinin önüne geçilmesi amacıyla kış mevsimi boyunca operasyon yürüten güvenlik güçleri, baharın başlangıcıyla arazideki drone destekli operasyonlarını artırdı.

Operasyonlarını her koşulda aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri ile İl Emniyet Müdürlüğü özel harekat polisleri, teröristlerin muhtemel yayla evlerini barınma ve yiyecek amaçlı kullanma ihtimaline karşın il kırsalında etkili operasyonlar icra ediyor.

Operasyona katılan güvenlik güçleri, komando yeminlerinde Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan silah arkadaşlarını da anarak onlara selam gönderiyor.

"Mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz"

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, terör örgütü PKK'nın Karadeniz'de de eylem yapma çabası içerisinde olduğunu söyledi.

Coğrafyanın, dağlık ve sık bitki örtüsü nedeniyle illegal yapılanmaların saklanmasına elverişli olduğuna işaret eden Memiş, "Yaz kış demeden timlerimiz sürekli arazide. Vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tesis etmek maksadıyla gece gündüz demeden kritik yerlerde faaliyetlerimiz devam ediyor. İnşallah sürekli hareket halinde olan bu terör unsurlarını bölgeden çıkaracağız ve Allah'ın izniyle bertaraf edeceğiz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

Vatandaşlardan müsterih ve kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Memiş, şöyle konuştu:

"Arazi çok dağlık ve çok yeşillik. Sadece Gümüşhane sınırları içerisinde 6 bin 500 yayla evimiz var. Bu yayla evlerinde kışın vatandaşlarımız yok ama bu illegal yapılanmalar buraları hem barınmak hem de oradaki yiyecek maddeleri için kullanabiliyor. Biz muhtarlarımız ve diğer vasıtalarla vatandaşlarımızdan kışın orada hiçbir şekilde gıda maddesi veyahut barınmaya yarayacak hiçbir madde bırakmamalarını rica ediyoruz."

"Her türlü fedakarlığı yapmaya hazır jandarma ve emniyet teşkilatı var"

Kırsalda, kış ayında 2 metre karda dahi güvenlik güçlerinin teknik ekipman destekli operasyonlarını gece gündüz demeden sürdürdüğüne dikkati çeken Memiş, şunları kaydetti:

"Sayısı çok az olan bu illegal yapılanmaları tamamıyla bölgemizden bertaraf etmek için bütün gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Afrin'de kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu ve devam eden operasyonda görev alan mensuplarına, kahraman polislerimiz ve güvenlik koruyucularımıza Allah'tan muvaffakiyet diliyorum. Orada operasyonlar devam ederken eş zamanlı olarak kendi bölgemizdeki kritik noktalarda operasyonlarımıza başladık. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır bir jandarma ve emniyet teşkilatı var."