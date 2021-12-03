KAHRAMANLAR, ONLARI UNUTMADI

SİİRT (DHA) - SİİRT İl Jandarma Komutanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 20 öğrenciyi misafir etti. Jandarma Özel Harekat personelleri misafir öğrencilerle tek tek ilgilenerek, hediyeler verdi.

Dünya Engeliler Günü kapsamında Siirt'te özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 20 öğrenci, jandarma personeli tarafından araçla alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Jandarma Özel Harekat timleri, zırhlı araçlara bindirdikleri öğrencilere günlük proğramları kapsamında bilgilendirme yaptı. Uzman köpekle yapılan gösteride ise öğrenciler hoşça vakit geçirdi. Jandarma ekipleri öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.