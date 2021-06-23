"Kahramanlar"ın ilk görevi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Kahramanlar"ın ilk görevi

'Kahramanlar'ın ilk görevi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramankazan Belediyesi'nin doğal afet, kaza ve kaybolma gibi durumlarda vatandaşların yardımına koşmak için tamamı gönüllü 30 personelinden oluşan Arama Kurtarma Birliği ilk görevine çıktı.

Kahramankazan Belediyesi'nin doğal afet, kaza ve kaybolma gibi durumlarda vatandaşların yardımına koşmak için tamamı gönüllü 30 personelinden oluşan Arama Kurtarma Birliği ilk görevine çıktı. Ekip üyeleri Ayaş'ta geçtiğimiz günlerde traktörünün çaya uçması sonucu kaybolan vatandaşı bulmak için 2 gün boyunca yoğun çaba harcadı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla kurulan ve aylarca süren teorik ve pratik eğitimlerin ardından hazır hale gelen Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ilk görevine çıktı. Arama Kurtarma Birliği'nin ilk görev yeri

ise Ayaş oldu. Ekip üyeleri geçtiğimiz günlerde traktörüyle çaya uçmasının ardından kaybolan vatandaşı bulmak için arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdi. AFAD koordinesinde gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetine jandarma arama kurtarma ekipleri de katıldı. Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, bölgede 2 gün boyunca kayıp vatandaşı aradı. Ancak çalışmalar sonucunda kayıp vatandaşın izine ulaşılamadı. Arama faaliyetlerinin bölgede koordineli şekilde devam edeceği ifade edildi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, birliklerinin Türkiye'nin her köşesinde yaşanabilecek olası afet, kaza ve kaybolma gibi durumlarda görev alabilecek kapasitede olduğunu belirterek, gerçekleştirdikleri özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı Arama Kurtarma Birliği'ne teşekkür etti. Birliğin tüm üyelerinin gönüllü belediye personellerinden oluştuğunu söyleyen Oğuz, "Ülkemizde ve dünyada afet ve felaketlerin yaşanmamasını diliyoruz, ancak ihtiyaç duyulması halinde Arama Kurtarma Birliğimiz yalnızca ilçemizin değil, yurdumuzun hangi köşesinde olursa olsun yaşanabilecek olası deprem, sel, kasırga gibi doğal afetler ve kazalara müdahale edebilecek donanımda. AFAD'ın koordinesinde göreve her zaman hazırız. Birliğimiz ihtiyaç duyulduğunda en zora düşmüşlerin, yardım bekleyenlerin imdadına koşacak" diye konuştu. - ANKARA

'Kahramanlar'ın ilk görevi
'Kahramanlar'ın ilk görevi
'Kahramanlar'ın ilk görevi
'Kahramanlar'ın ilk görevi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

200 kişilik ekip tarafından aranan adam, ormanda ağaca asılı halde bulundu
200 kişilik ekip tarafından aranan adam, ormanda ağaca asılı halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Burak Elmas Şenol Güneş Yiğit Şardan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Kahramanlar"ın ilk görevi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 12:23:53. #1.16#

title