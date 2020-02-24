Kahramanlar Filmi
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Yönetmenliğini ve senaristliğini Metin Güngör, Aaron Huisenfeldt ve Joe Saldana'nın üstlendiği 2008 yılı yapımı video filminin başrollerinde Metin Güngör, Aaron Huisenfeldt, Joe Saldana, Andrea Jackson ve Dave Marandola yer alıyor.
Yönetmen: Metin Güngör, Aaron Huisenfeldt, Joe Saldana
Senaryo: Joe Saldana, Metin Güngör, Aaron Huisenfeldt, Joe Saldana
Oyuncular: Andrew Hwang, Siso Kamburov, Joe Saldana, Aaron Huisenfeldt, Metin Güngör, Pat Toohey, Andrea Jackson, Tiffany McClintock, Gregory Martin, Dave Marandola, Arlan Jewell, Elizabeth Spilker, Stephen Oyoung, Holly Hoffman, Rachel de Leon, George Ye, Martin Vidic, Steve Siu, Michelle Villalpando, Melody Au, Rachel Robles, Chris Robles, Marcel Marta, Raphi Kammer, Andrew Jones, Douglas F. Jones, Stephanie Langley, Sandra LaBlanc, Nathan Norris, Angela Storms
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Fists of Righteous Harmony
Yapımcı Firma: MGF Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2008
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 95 dk.
Dağıtıcı Firma: B Kare Film
Vizyon Tarihi: 20.03.2020
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