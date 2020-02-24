Kahramanlar Filmi

24.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:58

Yönetmenliğini ve senaristliğini Metin Güngör, Aaron Huisenfeldt ve Joe Saldana'nın üstlendiği 2008 yılı yapımı video filminin başrollerinde Metin Güngör, Aaron Huisenfeldt, Joe Saldana, Andrea Jackson ve Dave Marandola yer alıyor.

Yönetmen: Metin Güngör, Aaron Huisenfeldt, Joe Saldana

Senaryo: Joe Saldana, Metin Güngör, Aaron Huisenfeldt, Joe Saldana

Oyuncular: Andrew Hwang, Siso Kamburov, Joe Saldana, Aaron Huisenfeldt, Metin Güngör, Pat Toohey, Andrea Jackson, Tiffany McClintock, Gregory Martin, Dave Marandola, Arlan Jewell, Elizabeth Spilker, Stephen Oyoung, Holly Hoffman, Rachel de Leon, George Ye, Martin Vidic, Steve Siu, Michelle Villalpando, Melody Au, Rachel Robles, Chris Robles, Marcel Marta, Raphi Kammer, Andrew Jones, Douglas F. Jones, Stephanie Langley, Sandra LaBlanc, Nathan Norris, Angela Storms

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Fists of Righteous Harmony

Yapımcı Firma: MGF Prodüksiyon

Yapım Yılı: 2008

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 95 dk.

Dağıtıcı Firma: B Kare Film

Vizyon Tarihi: 20.03.2020



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Kaynak: InterSinema.com