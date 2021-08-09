KAHRAMANLAR BOZÜYÜK'E DÖNDÜ 09 2021, 11: 41
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KAHRAMANLAR BOZÜYÜK'E DÖNDÜ 09 2021, 11: 41

KAHRAMANLAR BOZÜYÜK'E DÖNDÜ 09 2021, 11: 41
Habermetre - Haberler | Toplum

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan orman yangınında görev alan Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekiplerimiz ilçemize döndü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan orman yangınında görev alan Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekiplerimiz ilçemize döndü. Bölgedeki yangın koordinasyon merkezi tarafından Alanya- Güzelbağ bölgesindeki yanan bölgeye yönlendirilen ve yoğun bir şekilde çalışmalara destek veren ekiplerimiz, Türkiye'nin 4 bir yanından gelen ekiplerle birlikte görevli oldukları bölgede yangının söndürülmesi ile birlikte ilçemize döndü. Felaket ve afet zamanlarında bir kez daha tek vücut olarak hareket eden ülkemizin biran önce bu belayı da geride bırakmasını temenni ederken, çalışmalarda yaşamını yitiren herkese Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. HABER GÖRSELLERİ DİĞER HABERLER KAHRAMANLAR BOZÜYÜK'E DÖNDÜ 09 2021, 11: 41 İLÇEMİZDE KANAL TEMİZLİĞİ 09 2021, 11: 32 İSİYAD VE NİJERYA DERNEĞİNDEN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 07 2021, 15: 53 DURAKLARIMIZ BELİRLİ PERİYOTLARDA YIKANARAK TEMİZLENİYOR 06 2021, 17: 33 BELEDİYEMİZ ÜST YAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 06 2021, 17: 30 ALEV ALAN SODA ŞİŞESİ YÜKLÜ TIR İTFAİYE EKİPLERİMİZCE SÖNDÜRÜLDÜ 06 2021, 17: 25 BOZÜYÜK ECZACIBAŞI'NDAN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 06 2021, 17: 14 İLÇEMİZDE KONTEYNERLER YERİNDE YIKANIYOR 06 2021, 15: 03 BELEDİYEMİZ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI 05 2021, 16: 17 İTFAİYE EKİPLERİMİZDEN HIZLI MÜDAHALE 05 2021, 16: 16 Daha Fazla Göster

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan orman yangınında görev alan Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekiplerimiz ilçemize döndü. Bölgedeki yangın koordinasyon merkezi tarafından Alanya- Güzelbağ bölgesindeki yanan bölgeye yönlendirilen ve yoğun bir şekilde çalışmalara destek veren ekiplerimiz, Türkiye'nin 4 bir yanından gelen ekiplerle birlikte görevli oldukları bölgede yangının söndürülmesi ile birlikte ilçemize döndü. Felaket ve afet zamanlarında bir kez daha tek vücut olarak hareket eden ülkemizin biran önce bu belayı da geride bırakmasını temenni ederken, çalışmalarda yaşamını yitiren herkese Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kaynak: Habermetre

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KAHRAMANLAR BOZÜYÜK'E DÖNDÜ 09 2021, 11: 41 - Haberler
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