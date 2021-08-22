Kahramankazanlı Yasin, hem rekortmen hem Avrupa şampiyonu

Kahramankazan Belediyespor'un milli haltercisi Yasin Erdoğan, büyük bir başarıya imza atarak Avrupa şampiyonu oldu.

Kahramankazan Belediyespor'un milli haltercisi Yasin Erdoğan, büyük bir başarıya imza atarak Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonada yaptığı 100 kiloluk kaldırışla dünya rekorunu da kıran Erdoğan'ın yeni hedefi ise dünya şampiyonluğu.

Kahramankazan Belediyespor'un Türkiye şampiyonu milli haltercisi Yasin Erdoğan, büyük bir başarıya imza attı. Polonya'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan Yasin Erdoğan, şampiyon oldu. Türkiye şampiyonu ve rekortmeni de olan Erdoğan, şampiyonada yaptığı 100 kiloluk kaldırışıyla dünya rekorunu da kırarak gelecek için olumlu sinyaller verdi. Erdoğan'ın yeni hedefi ise dünya şampiyonalarında yeni başarılara imza atmak.

Bizleri yine gururlandırdı

Şampiyon halterci Erdoğan'ın, büyük bir başarıya daha imza attığını belirten Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Kahramankazan Belediyesi olarak spora ve sporcuya hep destek tam destek diyoruz. Yasin yavrumuz bu başarısıyla Kahramankazanımızı ve Ankara'mızı bir kez daha gururlandırdı. Bizlere böylesine haklı ve anlamlı gururu yaşattığı için kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Yasin'in kulübümüzdeki ve milli takımımızdaki tüm hocalarını da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı