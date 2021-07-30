Kahramankazanlı öğrencilere deprem eğitimi
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Kahramankazanlı öğrencilere deprem eğitimi

Kahramankazanlı öğrencilere deprem eğitimi
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Türkiye Afet Eğitim Yılı etkinlikleri kapsamında Kahramankazan'a gelen deprem similasyon tırında halka ve öğrencilere eğitim verildi.

Türkiye Afet Eğitim Yılı etkinlikleri kapsamında Kahramankazan'a gelen deprem similasyon tırında halka ve öğrencilere eğitim verildi.

Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden gelen AFAD görevlileri, önce vatandaşlara ve öğrencilere depremden korunma yolları, deprem anında ve sonrasında yapılacaklarla ilgili teorik, ardından deprem simülasyon merkezinde uygulamalı eğitim verdi.

Mobil deprem simülasyon tırında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri de eğitim aldı. 6'şar kişilik gruplar halinde deprem tırına alınan öğrencilere, teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Deprem eğitimi alanlara deprem afet ve acil durum çantası hediye edildi.

AFAD görevlisi İbrahim Öğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem konusunda bir farkındalık oluşturmak için bu etkinliği yaptıklarını belirterek, "Halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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