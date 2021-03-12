Kahramankazanlı öğrenciler, İstiklal Marşı'nın 100 yılı anısına 100 fidan dikti
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Kahramankazanlı öğrenciler, İstiklal Marşı'nın 100 yılı anısına 100 fidan dikti

12.03.2021 11:44 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:52

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Ortaokulunda öğrenciler tarafından 100 fidan dikildi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Ortaokulunda öğrenciler tarafından 100 fidan dikildi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım da katıldı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ayrıca "100. yıla 100 hatim" etkinliği çerçevesinde bugün camilerde dua etkinliği yapılacağı da kaydedildi.

Kahramankazanlı öğrenciler, İstiklal Marşı'nın 100 yılı anısına 100 fidan dikti
Kahramankazanlı öğrenciler, İstiklal Marşı'nın 100 yılı anısına 100 fidan dikti
Kahramankazanlı öğrenciler, İstiklal Marşı'nın 100 yılı anısına 100 fidan dikti
Kahramankazanlı öğrenciler, İstiklal Marşı'nın 100 yılı anısına 100 fidan dikti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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