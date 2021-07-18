Kahramankazan zabıtasında bayram teyakkuzu
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Kahramankazan zabıtasında bayram teyakkuzu

Kahramankazan zabıtasında bayram teyakkuzu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı için teyakkuza geçti.

Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı için teyakkuza geçti. Bayram süresince görevinin başında olacak zabıtalar, bu kapsamda vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürebilecek her türlü olumsuzluğa karşı tedbirlerini aldı.

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahat bir Kurban Bayramı geçirmesi için teyakkuza geçti. Zabıta ekipleri bu kapsamda vatandaşların kurbanlıklarını keseceği et kombinaları, kesimhaneler başta olmak üzere tatlı ve şekerleme üretimi yapılan işletmelerde gerekli denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler gidilen iş yerlerinde temizlik, ruhsat, hijyen belgesi, etiket gramaj kontrolleri ve ile çalışan personellerin uygunluğu gibi kontrolleri denetliyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kurban Bayramı için kapsamlı bir çalışma içinde olduklarını belirterek, zabıta ekiplerinin bayram süresince görevlerinin başında olacağını kaydetti. Oğuz, "Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımız ilçedeki kurbanlıklarını keseceği et kombinaları, kesimhaneler ile tatlı ve şekerleme üretimi yapılan işletmelere yoğun ilgi gösterecek. Bundan dolayı vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak olumsuzlukları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Zabıta ekiplerimiz yoğun bir gayret içerisinde çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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