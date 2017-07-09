Kahramankazan'dan Tataristan'a Ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, beraberindeki milletvekilleri, iş adamları ve bilim insanları ile Kahramankazan'ın kardeş şehri olan Tataristan'ın Yarçallı kentini ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ertürk, AK Parti milletvekilleri Nevzat Ceylan ve Haluk İpek, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan ve işadamlarıyla "kardeş şehir" Yarçallı'ya ziyarette bulundu.



Yarçallı Belediye Başkanı Nail Magdeev ve kent protokolü tarafından karşılanan Kahramankazan heyeti, Tataristan-Türkiye Kahramankazan İş Forumuna katılarak, karşılıklı yatırım ve ihracat anlaşmalarına imza attı.