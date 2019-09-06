Kahramankazan'da zehirlenme şüphesi

06.09.2019 18:14

Kahramankazan ilçesinde, bir işyerinde çalışan 70 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bazı çalışanlar, ishal ve karın ağrısı şikayeti üzerine Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine götürüldü.

Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen 70 kişi, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından işçilerin yediği yemek ve içtiği sudan numune alındı.

Kaynak: AA