Kahramankazan'da zabıtadan kaldırımları işgal eden araçlara savaş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramankazan'da zabıtadan kaldırımları işgal eden araçlara savaş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kahramankazan'da zabıtadan kaldırımları işgal eden araçlara savaş

Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırımlara park ederek yaya geçişini engelleyen araçlara karşı savaşını sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırımlara park ederek yaya geçişini engelleyen araçlara karşı savaşını sürdürüyor. Ekipler, kaldırımlara ve yayaların geçişini engelleyen alanlara park edilen araçlara müdahale ederek, yayaların rahat hareket etmelerini sağlıyor.

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinin yanı sıra yaya dostu uygulamalarıyla da dikkati çekiyor. Zabıta ekipleri, kentin ana arterleri başta olmak üzere ilçe genelinde kaldırımlara park ederek yaya geçişini ve hareketliliğini engelleyen araçlara karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Kaldırım ve yaya hareketliliğini engelleyen noktalara park eden araçlara müdahale eden ekipler, yayaların rahat hareket etmelerini sağlıyor. Ekipler bu noktalara park eden araç sahiplerine de gerekli uyarıları yapıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, meydanlar başta olmak üzere cadde ve sokaklarda olan yaya hareketliliğinin kentlerin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirterek, ilçelerinde yaptıkları tüm uygulamalarda yayalara öncelik verildiğini söyledi. Oğuz, "Vatandaşlarımızın rahatça yürümeleri ve hareket etmeleri için belediye olarak denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Yaya dostu bir belediye olarak bu faaliyetlerimize büyük önem veriyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kahramankazan'da zabıtadan kaldırımları işgal eden araçlara savaş
Kahramankazan'da zabıtadan kaldırımları işgal eden araçlara savaş
Kahramankazan'da zabıtadan kaldırımları işgal eden araçlara savaş
Kahramankazan'da zabıtadan kaldırımları işgal eden araçlara savaş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Türker Ertürk Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Diego Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahramankazan'da zabıtadan kaldırımları işgal eden araçlara savaş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 11:42:54. #1.14#
title