Kahramankazan'da Zabıtadan Bayram Denetimi

Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle denetimlerini artırdı.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahat bir Kurban Bayramı geçirmesi için denetim yaptı.

Ekipler, kurbanlıkların kesileceği et kombinaları, kesimhaneler başta olmak üzere tatlı ve şekerleme üretimi yapılan işletmelerde gerekli denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kurban Bayramı için kapsamlı bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Zabıta ekiplerinin bayram süresince görevlerinin başında olacaklarını ifade eden Ertürk, şunları kaydetti:

"Kurban Bayram'ında vatandaşlarımız ilçedeki kurbanlıklarını keseceği et kombinaları, kesimhaneler ile tatlı ve şekerleme üretimi yapılan işletmelere yoğun ilgi gösterecek. Bundan dolayı vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak olumsuzlukları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Zabıta ekiplerimiz yoğun bir gayret içerisinde çalışmalarını sürdürüyor."