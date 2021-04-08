Kahramankazan'da "Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe" söyleşisi düzenlendi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahramankazan İlçe Temsilciliği ile Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) iş birliğinde "Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahramankazan İlçe Temsilciliği ile Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) iş birliğinde "Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen söyleşiye SASAM Başkanı Mesut Emre Karaköse konuşmacı olarak katıldı.

Karaköse, Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Kafe'de düzenlenen söyleşide, 15 Temmuz darbe girişimine direnişin önemli noktalarından biri olan Kahramankazan'da etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gençlerin sivil toplum kuruluşlarında daha etkin rol almasının dünyayı tanıyan ufku açık gençler olarak yetişmesinde önem taşıdığını belirten Karaköse, konuşmasında Yunus Emre'nin hayatından ve eserlerinden örnekler verdi.

Karaköse, "Bizim ay yıldızlı al bayrağımız var göklerde dalgalanan, bir de dil bayrağımız var. Bu, siyasi sınırlarımızın çok ötesinde dalgalanan bir bayrak. Bunun farkında olan devlet yetkililerimiz 2021 yılını Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan etti. Hem halk şairi hem de bir mutasavvıf olan Yunus Emre, Türkçe'yi yüzyıllar öncesinde çok duru bir şekilde kullanmış, o gün yazdığı şiirler bugün Anadolu'nun her yanında rahatça anlaşılmaktadır." dedi.

Dünyada yaygın olarak kullanılan ilk 5 dilden biri olan Türkçe'nin, konuşulduğu coğrafyalardaki halklar arasında köprü işlevini gördüğünü dile getiren Karaköse, şunları kaydetti:

"Türk Dil Kurumunun geçen yıl açıkladığı verilere göre, Türkçe'miz 620 bin kelime hazinesine sahip ancak maalesef günlük yaşamda 400, 500 kelime kullanıyoruz. Bu sayıyı dinleyerek, kitap okuyarak artırdığımızda duygu ve düşünce dünyamızı da daha rahat ifade edebiliriz. Dilimize hakimiyetimiz ne kadar güçlü olursa kendimizi de o kadar iyi ifade edebiliriz. Konuşurken seçtiğimiz kelimeler bizim kimliğimizi, bilgi birikimimizin, ahlakımızın da bir yansımasıdır."

???????Söyleşinin ardından TÜGVA Kahramankazan İlçe Temsilcisi Nuh Şirvan Karaca, Karaköse'ye plaket verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş