Kahramankazan'da YKS'nin ikinci oturumu olan AYT heyecanı sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramankazan'da YKS'nin ikinci oturumu olan AYT heyecanı sona erdi

Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı.

Komşu ilçelerden gelen öğrencilerin de katıldığı sınava, ilçe merkezinden katılan Kahramankazanlı öğrenciler yaşadıkları yerde sınava girmenin heyecanını yaşadı.

Sınavların yapıldığı okul çevresinde yoğunluk oluştu. Bazı adaylar sınava son dakikada yetişti. Öğrenciler kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı.

Sınav ilçede 10 okulda 2 bin 400 adayın katılımıyla gerçekleşti. Sınavlarda 350 öğretmen görev yaptı.

Sınavların yapıldığı okullarda incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, adaylara başarı diledi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada üniversiteye giriş sınavlarının Kahramankazan'da ilk defa gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu durum ilçede özellikle adaylar ve aileleri arasında sevinçle karşılandı. Öğrencilerimizin yaşadıkları yerde sınava girmeleri onları büyük oranda rahatlatmış oldu." dedi.

Öğrenci velisi Mustafa Öztürk, sınavın ilçede yapılmasından dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Sınava girişte öğrencilere verilen kalem ve silgiler, sınav çıkışında, köy okullarına dağıtılmak üzere bağış olarak toplandı.

Kahramankazan'da YKS'nin ikinci oturumu olan AYT heyecanı sona erdi
Kahramankazan'da YKS'nin ikinci oturumu olan AYT heyecanı sona erdi
Kahramankazan'da YKS'nin ikinci oturumu olan AYT heyecanı sona erdi
Kahramankazan'da YKS'nin ikinci oturumu olan AYT heyecanı sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

Bütün yıl hazırlandığı sınavı saniyelerle kaçırdı! Koşması da bir işe yaramadı
Bütün yıl hazırlandığı sınavı saniyelerle kaçırdı! Koşması da bir işe yaramadı
Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ikinci oturumu sona erdi
Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ikinci oturumu sona erdi
Yeni hayatına dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefinde matematik öğretmenliği var
Yeni hayatına dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefinde matematik öğretmenliği var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Lütfü Türkkan Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı
Spor Cristiano Mert Müldür Şenol Güneş Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramankazan'da YKS'nin ikinci oturumu olan AYT heyecanı sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 16:52:44. #1.14#

title