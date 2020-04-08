Kahramankazan'da yardım seferberliği
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
08.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:36
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Kahramankazan Belediyesince, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara da 30 bin maske, 10 bin hijyen paketi, 6 bin gıda kolisi dağıtıldı.
Otobüslere de yolculara dağıtılması için maske verildi.
Kaynak: AA