Kahramankazan'da yaralı bulunan leylek "Mazlum" iyileştirildi, doğaya salındı
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Kahramankazan'da yaralı bulunan leylek "Mazlum" iyileştirildi, doğaya salındı

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, kanadından yaralanmış uçamayacak halde bulunan leyleği tedavi ederek, doğal yaşam alanına bıraktı.

Kahramankazan'da yaralı bulunan leylek
06.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:36

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, kanadından yaralanmış uçamayacak halde bulunan leyleği tedavi ederek, doğal yaşam alanına bıraktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların ihbarını değerlendiren ekipler, bir leyleği yaralı halde buldu.

Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen leyleğe, veteriner müdahale etti.

Tedavisi yapılarak bir süre merkezde misafir edilen leyleğin, kaybettiği gücünü toplaması sağlandı. "Mazlum" adı verilen leylek, sağlığına kavuşunca yaşam alanına dönmesi için doğaya salındı.

Belediye ekipleri ayrıca, sokakta ve doğada yaşayan hayvanlara düzenli olarak mama, yem ve su bırakıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı son derece duyarlı olduklarını belirterek, "Onlar bizlere Allah'ın emaneti olan, yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımız. Can dostlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle sıcak yaz günlerinde ve soğuk kış günlerinde dostlarımızın aç kalmamaları için çalışmalarımızı sıklaştırdık. Dostlarımıza düzenli aralıklarla mama, yem ve su bırakıyoruz. Ayrıca, ilçemizin coğrafi yapısı gereği doğada yaşayan dostlarımızla da ilgileniyoruz. Ekiplerimiz son olarak sevimli dostumuz leyleğin yaşama tutunmasını sağladı. Dostumuzun tekrar yaşam alanına dönmesi bizleri de çok sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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