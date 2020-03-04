Kahramankazan'da yangın çıkan metruk evde hasar oluştu

04.03.2020 01:32 | Son Güncelleme: 04.03.2020 02:06

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ciğir Mahallesi'nde 2 katlı kerpiç evin 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının bitişikteki ev ve ahırlara sıçramaması için yoğun çapa sarfetti.

Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından söndürülen yangında, evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Bir süredir kullanılmayan evde yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA