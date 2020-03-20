Kahramankazan'da vatandaşlar tedbir kurallarına uyarak cuma namazına gitmedi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cuma namazına ara verilmesi kararının ardından yurt genelinde olduğu gibi Kahramankazan'da da uyarıyı dikkate alan vatandaşlar camilere gitmedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cuma namazına ara verilmesi kararının ardından yurt genelinde olduğu gibi Kahramankazan'da da uyarıyı dikkate alan vatandaşlar camilere gitmedi.

İlçenin büyük camilerinden olan Şehitler Cami, Merkez Cami ve Ulu Cami'nde vakit namazları dahil cuma namazı kılınmadı.

Cuma namazını kılamamanın burukluğunu yaşayan bazı vatandaşlar ezanı Ulu Cami avlusunda dinledi. İlçede camilerden sala verilmedi ancak öğle vakti ezan okundu.

Cuma namazı için camiye gidemeyen vatandaşlar öğle namazlarını evlerinde kıldı. Camilerin önü, avlusu ve ayakkabılıkların boş olduğu ve kapılarının kilitli olduğu görüldü. Camilerin kapılarına uyarıcı yazılar asıldı.

Öğle ezanının okunmasının ardından Ulu Cami müezzini hoparlörden vatandaşlara, namazlarını evde kılmaları konusunda uyarıda bulunarak, salgın hastalıktan kurtulmak için dua edilmesini istedi.

Vatandaşlardan Şaban Bal (58), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının cuma ve vakit namazlarının evlerde kılınması, camilerin geçici bir süre kapalı tutulması yönündeki kararını desteklediklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığımız bu konuda gereken tedbirleri alıyor, vatandaş olarak da bize düşen bu tedbir kararlarına uymak. El birliği içinde bu salgın hastalık belasını da atlatacağız inşallah." dedi.

Kaynak: AA