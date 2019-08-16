Kahramankazan'da uyuşturucu operasyonu

16.08.2019 11:29

Kahramankazan ilçesinde bir tarlaya Hint keneviri ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İmrendi Mahallesi Ovaçayı kenarındaki sebze tarlasında yaklaşık 20 kilogram ağırlığında 6 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Yapılan araştırmada, tarlanın E.D'ye ait olduğu belirlendi.

Hint kenevirini sulamak için tarlaya damlama su sistemi de kurduğu tespit edilen şüpheli E.D, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA