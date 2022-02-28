Kahramankazan'da Türkiye Bocce 2. Ligi 1. Etap müsabakaları yapıldı

Türkiye Bocce 2. Ligi 1. Etap (Raffa) müsabakaları 23-27 Şubat'ta Kahramankazan ilçesinde yapıldı.

Şehit Samet Cantürk Bocce Salonunda yapılan müsabakalara 112 sporcudan oluşan 22 takım katıldı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) 2022 faaliyet raporunda yer alan müsabakalar tek devreli lig sistemine göre 12 sayı üzerinden 50 dakika süreli olarak sınırlandırıldı. 2. Ligde yer alan takımların yanı sıra, bu sezon 3. Ligde ilk 4 sırada yer alan takımlar da yer aldı.

TBBDF Bocce branşından sorumlu Asbaşkan Faik Kapsız AA muhabirine, Türkiye Raffa Şampiyonasının yapılması ve aynı zamanda takımların tek devre lig usulü ile oynaması ve böyle çok sayıda maç yapmış olmalarının olumlu etkisini 2. Lig müsabakalarında da gördüklerini belirtti.

Kapsız, "Geçen sezon liglerimizi pandemi şartları nedeniyle tamamlayamadığımız için 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan takım olmadı. 18 takımla oynadığımız 2. Lig'den düşme olmadığı için bu sene müsabakaları gerçekleştirdik. 2. Ligin 2. etabını ise Mersin'de oynanacak volo müsabakaları oluşturuyor. 1. ve 2. etabın puan toplamına göre 6 takım 3. Lig'e düşecek, 4 takım da 1 Lig'e çıkacak." dedi.

İlk dörde giren takımların sıralaması ise şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Kemer Bocce Spor Kulübü, Bingöl Belediyesi Yaşam Spor Kulübü, 1299 Toroslar Anadolu Spor Kulübü."