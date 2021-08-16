Kahramankazan'da toplu sünnet şöleni yapıldı

Kahramankazan Belediyesi ilçede ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere sünnet ettirdiği 2 yaş ve üzeri 321 çocuk için sünnet şöleni düzenledi.

Kahramankazan Belediyesi ilçede ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere sünnet ettirdiği 2 yaş ve üzeri 321 çocuk için sünnet şöleni düzenledi.

Belediye tarafından gerçekleştirilen şölende, klasik otomobillerin de yer aldığı araç konvoyu düzenlendi. Üstü açık otobüsle gerçekleştirilen şehir turunda ilçe halkını selamlayan çocuklara, Belediye Başkanı Serhat Oğuz eşlik etti.

Şehir turunun ardından çocuklar ve aileleri Milli Egemenlik Parkı'nda hazırlanan eğlence programına katıldı. Çocuklara burada pamuk şeker ve mısır ikramında bulunulurken, palyaçolar ve maskotlar da çocukları yalnız bırakmadı.

Belediye Başkanı Oğuz çocuklarla birlikte pasta kesti, yerel sanatçılar konser verdi. Sünnet ettirilen 321 çocuk, aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Oğuz sünnet olan çocuklara bisiklet hediye ederek, aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Sünnet olan çocukların kıyafetleri de belediye tarafından karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş