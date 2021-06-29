Kahramankazan'da tırdaki damacanaların yola savrulması ulaşımı aksattı
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Kahramankazan'da tırdaki damacanaların yola savrulması ulaşımı aksattı

Kahramankazan'da tırdaki damacanaların yola savrulması ulaşımı aksattı
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, tırın dorsesinde bulunan damacanaların yola savrulması sonucu ulaşım aksadı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, tırın dorsesinde bulunan damacanaların yola savrulması sonucu ulaşım aksadı.

Kahramankazan-Ankara yolunun 16. kilometresinde damacana yüklü 54 H 1854 plakalı tırın kontrolden çıkması sonucu dorsede bulunan damacanalar yola savruldu.

Kazada sürücü yara almazken, bölgede bir süre aksayan trafik akışı çalışmaların ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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