Kahramankazan'da tırdaki damacanaların yola savrulması ulaşımı aksattı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, tırın dorsesinde bulunan damacanaların yola savrulması sonucu ulaşım aksadı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, tırın dorsesinde bulunan damacanaların yola savrulması sonucu ulaşım aksadı.
Kahramankazan-Ankara yolunun 16. kilometresinde damacana yüklü 54 H 1854 plakalı tırın kontrolden çıkması sonucu dorsede bulunan damacanalar yola savruldu.
Kazada sürücü yara almazken, bölgede bir süre aksayan trafik akışı çalışmaların ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş