Kahramankazan'da sosyal destek ödemeleri devam ediyor Kahramankazan'da sosyal destek paketinden yararlanan 622 vatandaşa yapılan ödemeler devam ediyor.

Kahramankazan'da sosyal destek paketinden yararlanan 622 vatandaşa yapılan ödemeler devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal yardım ödemeleri, polis, jandarma, bekçi ve PTT görevlileri aracılığıyla hak sahiplerinin evlerinde yapılmaya devam ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi Destek Programı" çerçevesinde hak sahiplerinin evlerine giden görevliler, ödemeleri burada gerçekleştiriyor. Vefa Destek Grubu görevlileri vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, biner liralık yardımları makbuz karşılığında teslim ediyor. Görevliler gittikleri adreslerde vatandaşlardan gelen çeşitli talepleri not alırken, evde kalınması yönündeki uyarılarını da sürdürüyor. *** Karamankazan'da koronavirüse karşı psikolojik danışmanlık hattı kuruldu Kahramankazan Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedbirleri kapsamında psikolojik destek hattı kurulduğu bildirildi. Psikolojik destek hattı ile koronavirüse bağlı kaygı ve stres yaşayan çeşitli yaş gruplarındaki bireylerin sorunları uzman görevlilerce çözüme kavuşturuluyor. Vatandaşlarla sesli yada görüntülü görüşen uzman psikologlar tavsiye ve önerilerde bulunuluyor. İlçe halkı hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında 0312 814 53 00 numaralı telefonu arayarak söz konusu hatta ulaşabiliyor. Kaynak: AA