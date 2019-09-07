Kahramankazan'da sokak satrancı

07.09.2019 10:46

Kahramankazan'da minik satranççılar, Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından düzenlenen "Sokakta Satranç Var" etkinliğinde buluştu. Minik satranççıların yaptığı hamlelerin izleyenleri hayran bıraktığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada Gençlik Merkezinin bahçesinde düzenlenen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Minik satranççılar burada rakiplerini mat edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Satrançsever minikleri buluşturan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Gelişimlerine katkı sunuyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayan spor, sanat ve kültür etkinliklerine önem verdiklerini belirterek, "Sokakta Satranç Var etkinliği de geleceğimizin teminatı, ülkemizin yarınları olan yavrularımızın zihinsel gelişimlerini olumlu yönde katkı sunan bir organizasyon oldu. Etkinliğe katılan tüm yavrularımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA