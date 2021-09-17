Kahramankazan'da servis şoförleri ve rehber personele eğitim verildi - Haberler
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Kahramankazan'da servis şoförleri ve rehber personele eğitim verildi

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Kahramankazan'da servis şoförleri ve rehber personele eğitim verildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından servis şoförleri ve rehber personele eğitim verildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından servis şoförleri ve rehber personele eğitim verildi.

Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda düzenlenen seminere, okul servis aracı şoförleri ile rehber personel katıldı.

Seminerde, polis ve jandarma trafik görevlileri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sağlığı Birimi personeli tarafından okul servis araçlarının çalışmalarına ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Şoför ve rehber personele, öğrencilerle olan ilişkilere dikkat edilmesi, araç içinde maske takılması, genel trafik kurallarına uyulması, sigara içilmemesi, kapasitenin üzerinde yolcu alınmaması, öğrencinin emniyet kemerini takılması, güzergah dışına çıkılmaması gibi konularda bilgi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, yüz yüze eğitimin kesintiye uğramaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayarak, salgınla mücadeleye evde, okulda, serviste ve kantinde devam edeceklerini kaydetti.

Kahramankazan'da servis şoförleri ve rehber personele eğitim verildi

Kahramankazan'da servis şoförleri ve rehber personele eğitim verildi

Kahramankazan'da servis şoförleri ve rehber personele eğitim verildi

Kahramankazan'da servis şoförleri ve rehber personele eğitim verildi

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri
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