Kahramankazan'da Salı Pazarı dualarla açılıyor
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Kahramankazan'da Salı Pazarı dualarla açılıyor

Kahramankazan'da Salı Pazarı dualarla açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramankazan'ın her hafta salı günleri kurulan meşhur Salı Pazarı, dualarla açılıyor.

Kahramankazan'ın her hafta salı günleri kurulan meşhur Salı Pazarı, dualarla açılıyor.

Kahramankazan'ın her hafta salı günleri kurulan meşhur Salı Pazarı, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, esnaf, vatandaş ve belediye görevlileri tarafından dualar eşliğinde açılıyor. İlçelerinde ahilik geleneğini yaşattıklarını ifade eden Oğuz, esnafa "hayırlı işler, bol kazançlar" temennisinde bulundu.

İlçe esnafını yalnız bırakmayan Kahramankazan Belediyesi, ilçede her hafta salı günleri kurulan Salı Pazarı'nın açılışını dualar ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile gerçekleştiriyor. Pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar da pazarın açılış duasına katılıyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da pazarcı esnafı ve vatandaşlarla birlikte dua ederek pazarın açılışını gerçekleştiriyor. Din görevlileri eşliğinde yapılan duanın ardından açılan Salı Pazarı'nda vatandaşlar alışveriş yapmaya başlıyor. Pazarda ayrıca, maske' mesafe ve temizlik kuralları sıkı şekilde denetleniyor. Zabıta ekipleri pazara giren vatandaşlarım ateşlerini ölçüyor. Başkan Oğuz, dua edilmesinin ardından, ziyaret ettiği esnafa "hayırlı işler, bol kazançlar" temennisinde bulunurken, vatandaşlarla da sohbet etti.

"Ahilik kültürünü yaşatıyoruz"

Başkan Oğuz, belediye olarak ilçe esnafının sürekli olarak yanlarında olduklarını belirterek, "Pazarcı kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın daha rahat koşullarda alışveriş yapmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Salı Pazarı'nı dualarla açıyoruz. Ahilik kültürünü ilçemizde yaşatıyoruz. Pazarımızın bereketinin artması için rabbimize dua ediyoruz. Ayrıca, pazarımız sürekli olarak temizleniyor, maske ve mesafe başta olmak üzere tüm kurallar açısından da denetleniyor. Böylece hem vatandaşlarımız alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapıyor hem de esnaf kardeşlerimiz daha iyi bir ortamda çalışmış oluyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kahramankazan'da Salı Pazarı dualarla açılıyor
Kahramankazan'da Salı Pazarı dualarla açılıyor
Kahramankazan'da Salı Pazarı dualarla açılıyor
Kahramankazan'da Salı Pazarı dualarla açılıyor
Kahramankazan'da Salı Pazarı dualarla açılıyor
Kahramankazan'da Salı Pazarı dualarla açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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