Kahramankazan'da salgına yönelik denetimler artırıldı

Kahramankazan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-1) salgını tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı.

Kahramankazan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-1) salgını tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaç maddeleri dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği yönündeki genelge doğrultusunda denetimlere devam edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "tam kapanma" sürecinde marketlerde minimum yoğunluğu hedefleyen genelgenin uygulanmasının sıkı takipçisi olacaklarını belirtti.

Rutin yaptıkları denetimleri de aralıksız sürdürdüklerini aktaran Oğuz, "Vatandaşımızın mağdur edilmemesi için elimizden geleni yapacağız. Bu süreci esnafımızla, vatandaşımızla hep birlikte atlatacağız." ifadesini kullandı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş