Kahramankazan'da "Sağlık için Yürüyoruz" etkinliği
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Kahramankazan'da "Sağlık için Yürüyoruz" etkinliği

Kahramankazan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı yaşam için spor yapmanın önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Sağlık için Yürüyoruz" etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

24.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:22
Kahramankazan'da

Belediyesi öncülüğünde sağlıklı yaşam için spor yapmanın önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Sağlık için Yürüyoruz" etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada bin 350 metre yükseklikte Tekke Ormanı mevkisinde gerçekleştirilen yürüyüşe Kahramankazan Belediye Başkanı , İlçe Gençlik ve Müdürü Süleyman Yaldır ve vatandaşlar katıldı.

Karlı alanda gerçekleştirilen yürüyüş yaklaşık bir saat sürdü. Yürüyüşe katılanlar ilçenin kar altındaki eşsiz güzelliklerini de görme fırsatı buldu. Yürüyüş, Tekke Ormanı'nın bin 350 rakımındaki en yüksek noktasında tamamlandı.

Kaynak: AA
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