Kahramankazan'da ruhsatsız silah operasyonu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulundurduklarını ve ticaretini yaptıklarını belirledikleri şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi.

Evlerinde yapılan aramada ruhsatsız 8 av tüfeği, 7 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ö. (50) ve S.B. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

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