Kahramankazan'da ruhsatsız silah operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramankazan'da ruhsatsız silah operasyonu

Kahramankazan'da ruhsatsız silah operasyonu
AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulundurduklarını ve ticaretini yaptıklarını belirledikleri şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi.

Evlerinde yapılan aramada ruhsatsız 8 av tüfeği, 7 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ö. (50) ve S.B. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title