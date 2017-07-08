Kahramankazan'da Polisin Hintkeneviri Operasyonu

ANKARA'nın Kahramankazan İlçesinde polisin havadan drone ile yaptığı kontroller sonunda 3 gün içinde piyasa değeri 7,5 milyon lira olan toplam 4 bin 500 kök hintkeneviri ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.



Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce piyasa değeri 1,5 milyon lira olduğu tahmin edilen 1000 kök hint keneviri ele geçirdi. Bölgenin korunaklı olmasından dolayı başka noktalarda da ekim olabileceği şüphesiyle araştırmasını sürdüren polisler, jandarmadan emanet aldıkları drone ile yüksek ağaçlar ve çalılıklar arasında bölgede hintkeneviri ekildiğini tespit etti. Ekipler havadan belirlenen yer dışında 3 yerde daha ekim yapıldığını tespit etti. Hintkenevirlerinin ekimi ve sulanmasını için ağaçların kesildiğini, damlama sulama sistemi kurulduğunu tesbit eden polis, 1 kişiyi de takibe alıp, operasyonu başlattı.



Polis ekiplerinin gündüz saatlerinde başlayan söküm işlemi., gece geç saatlere kadar devam etti. Ekipler, gecenin sonunda 4 tarlada yaklaşık 3 bin 500 kök hintkeneviri olduğunu tespit etti. Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün son üç günde düzenlediği operasyonla 7 tarladan toplam 4 bin 500 kök hintkeneviri ele geçirdi. Ele geçirilen hintkenevirlerinin piyasa değerinin yaklaşık 7,5 milyon lira olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen hintkenevirleri, daha sonra yakılarak imha edilecek.



- Kahramankazanankara