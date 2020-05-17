Kahramankazan'da parklar Kovid-19 sonrasına hazırlanıyor Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası vatandaşların daha sağlıklı ve keyifli vakit geçirmeleri için park ve bahçelerde bakım onarım çalışmaları yapılıyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası vatandaşların daha sağlıklı ve keyifli vakit geçirmeleri için park ve bahçelerde bakım onarım çalışmaları yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bugünlerde yoğun mesai harcıyor.

Ekipler bu kapsamda park ve bahçelerde budama, çim biçimi, ilaçlama, çiçek ve ağaç dikimi, bank, kameriye ve piknik masalarının onarımı gibi birçok alanda kapsamlı çalışma yürütülüyor. Çalışmalar doğrultusunda yenilenen park ve bahçeler, rengarenk görüntüsüyle göz kamaştırıyor.

Ayrıca ekipler, yol kenarlarında büyüyen yabani otlar ve ağaçlık alanların temizliği ile ilaçlanmasıyla da yakından ilgileniyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, koronavirüs salgını tehlikesi nedeniyle şu anda kullanılmayan park ve bahçelerde kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Oğuz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız özellikle yazın ve baharın keyfini çıkarmak, sıcak havalarda serinlemek için kullandığı park ve bahçelerimizi maalesef koronavirüs salgını tehdidi nedeniyle şu anda kullanamıyor. Ancak salgın sonrasında vatandaşlarımızın akın edeceği parklarımızda düzenli olarak bakım onarım ve yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Parklarımızı daha kullanışlı ve görsel açıdan daha donanımlı hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu süreç sonar erdiğinde hep birlikte yeniden park ve bahçelerimizde buluşacağız. Vatandaşlarımızın aileleriyle buralarda yeniden keyifli anlar geçireceği günleri iple çekiyoruz."

Kaynak: AA