Kahramankazan'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Kahramankazan'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramankazan ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

20.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:24
Kahramankazan'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BOR 582 plakalı otomobil, Ankara- Kahramankazan kara yolunun 35. kilometresinde, refüje devrildi.

Kazada, E.Ö (21), olay yerinde hayatını kaybetti, M.C.G (19) ve A.R.A. (18) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşamını yitiren E.Ö'nün cesedi Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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