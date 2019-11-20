Kahramankazan'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Kahramankazan ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kahramankazan ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BOR 582 plakalı otomobil, Ankara- Kahramankazan kara yolunun 35. kilometresinde, refüje devrildi.
Kazada, E.Ö (21), olay yerinde hayatını kaybetti, M.C.G (19) ve A.R.A. (18) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşamını yitiren E.Ö'nün cesedi Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.