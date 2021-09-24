Kahramankazan'da okullara hijyen seti dağıtıldı

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan'da belediye tarafından ilçedeki okullara hijyen seti dağıtıldı.

Hijyen setlerinin okullara dağıtımı için Milli Egemenlik İlkokulu'nda düzenlenen törene Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım okullara dağıtılan hijyen setleri için Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a teşekkür etti.

Öğrenciler de seslenen Yıldırım, "6 Eylül'den itibaren tam zamanlı ve tam kapasite ile eğitime başladık. Bunun sürdürülebilir olması için maske mesafe ve hijyenle ilgili duyarlılığın devam etmesi gerekiyor." dedi.

Konuşmaların ardından dezenfektan, sıvı sabun, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, yüzey dezenfektanı ve sırt pompasından oluşan setler okul yöneticilerine teslim edildi.