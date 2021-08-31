Kahramankazan'da okullar yüz yüze eğitim için hazır hale getiriliyor
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Kahramankazan'da okullar yüz yüze eğitim için hazır hale getiriliyor

Kahramankazan'da okullar yüz yüze eğitim için hazır hale getiriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramankazan Belediyesi tarafından, yeni öğretim yılı öncesinde yüz yüze eğitim için ilçe genelindeki okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütülüyor.

Kahramankazan Belediyesi tarafından, yeni öğretim yılı öncesinde yüz yüze eğitim için ilçe genelindeki okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütülüyor.

Kahramankazan Belediyesi tarafından, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilçe genelindeki okullar ile devam ediliyor. Belediye ekipleri ilçedeki çalışmaları doğrultusunda yüz yüze eğitime başlanacak okulları ayrıntılı olarak dezenfekte ediyor. Okullarda ayrıca, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışmaları da yürütülüyor. Okulların bahçeleri, giriş ve sınıf kapıları, kapı kolları, koridorlar, ortak kullanım alanları, sıra ve sandalyeler, tuvaletler başta olmak üzere ayrıntılı bir dezenfekte ve temizlik çalışması yapılıyor.

Belediye tarafından, ilçedeki okulların tüm eksik ve ihtiyaçlarını tamamlama kapsamında, okulların boya, dış cephe tamiratı, sınıf ve öğretmenler odası yenileme, bahçe duvarlarının boyanması gibi işleri yeni öğretim yılı öncesinde yapılıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, korona virüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, "7/24 esasına göre aralıksız olarak görev başındayız. Ekiplerimiz fedakarlıkları ve özverili çalışmalarıyla Kahramankazanımızı tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Bu kapsamda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarımızı da dezenfekte ederek, temizliyoruz. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlıklı ve pırıl pırıl ortamlarda derslerini yapmaları en önemli önceliğimiz. Bu konuda çok hassasız. Okullarımızda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreç sona erene kadar, belediyemizin tüm imkanlarını hizmetkarı olduğumuz Kahramankazan için sonuna kadar kullanacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kahramankazan'da okullar yüz yüze eğitim için hazır hale getiriliyor
Kahramankazan'da okullar yüz yüze eğitim için hazır hale getiriliyor
Kahramankazan'da okullar yüz yüze eğitim için hazır hale getiriliyor
Kahramankazan'da okullar yüz yüze eğitim için hazır hale getiriliyor
Kahramankazan'da okullar yüz yüze eğitim için hazır hale getiriliyor
Kahramankazan'da okullar yüz yüze eğitim için hazır hale getiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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