Kahramankazan'da okullar LGS'ye hazırlanıyor Kahramankazan Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde, ilçe genelinde sınavın yapılacağı tüm okulları dezenfekte ederek temizliyor.

Kahramankazan Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde, ilçe genelinde sınavın yapılacağı tüm okulları dezenfekte ederek temizliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS öncesinde, ilçe genelinde sınavın yapılacağı tüm okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması başlattığı bildirildi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "Koronavirüs salgınıyla mücadelemiz doğrultusunda yürüttüğümüz dezenfekte ve temizlik çalışmalarınız normalleşme sürecinde de aralıksız olarak gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda cadde ve sokaklarımız, ortak kullanım alanlarımız, park ve bahçelerimiz başta olmak üzere ilçemizin baştan aşağı dezenfekte ediyoruz. Bu cumartesi günü yapılacak LGS öncesinde de sınavın yapılacağı okullarımızı dezenfekte ederek temizliyoruz. Öğrencilerimizin hijyenik bir ortamda sınava girmesi için var gücüyle çalışıyoruz. Her şey öğrencilerimiz için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA