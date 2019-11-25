Kahramankazan'da Öğretmenler Günü kutlandı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikle kutlandı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikle kutlandı.
Büyükşehir Belediyesi Kahramankazan Aile Yaşam Merkezinde düzenlenen programa Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erçetin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Yıldırım Beyazıt Ortaokulu öğrencileri hazırladıkları gösterileri sundu. Programda mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.
Programda sportif ve kültürel yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri verildi.
Emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" takdim edildi.