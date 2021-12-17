Kahramankazan'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan'da İlçe Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü "Güvenli Trafik Eğitimi Projesi" kapsamında okullarda trafik eğitimi verildi.

Trafik polisleri tarafından ilk ve ortaöğretim öğrencilerine okullarda verilen eğitimde trafiğin tanımı, trafiği oluşturan unsurlar, trafik kuralları, yayalar için güvenli yürüme ve geçiş yerleri, servis araçlarına binme inme kuralları, toplu taşım araçlarında güvenli ulaşım, trafik ve çevre gibi konularda bilgi aktarıldı.

Her okulda ayrı ayrı verilen eğitimlerin sonunda öğrenciler trafik polislerine merak ettikleri konularda soru sordu.