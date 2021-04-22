Kahramankazan'da öğrencilerden Belediye Başkanı Oğuz'a 23 Nisan ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramankazan'da öğrencilerden Belediye Başkanı Oğuz'a 23 Nisan ziyareti

Kahramankazan'da öğrencilerden Belediye Başkanı Oğuz'a 23 Nisan ziyareti
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Kahramankazan Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İlçe Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u makamında ziyaret etti.

Kahramankazan Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İlçe Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u makamında ziyaret etti.

Okul Müdürü Fatma Taşyürek ile birlikte belediyede gelen 3 öğrenciyi Belediye Başkanı Oğuz, makam odasının kapısında karşıladı.

Çocuklar Başkan Oğuz'a çiçek takdim etti, Başkan Oğuz da çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette miniklerden 5 yaşındaki Hilal Sıla Güzelbayram, Oğuz'un daveti üzerine makam koltuğuna oturarak temsili başkanlık yaptı.

Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Hilal Sıla'nın ilk icraatı klimanın çalıştırılmasını istemek oldu.

Büyüyünce öğretmen olmak istediğini dile getiren minik öğrenci, ilgi ve sıcaktan bunalarak koltuktan kalkarak arkadaşlarının yanına oturdu.

Ziyaretçilerini uğurlayan Oğuz, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek "Sevgili çocuklar ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Bugün bu makamlarda biz varız ama yarın sizler olacaksınız. Hepinizin 23 Nisan Bayramını tebrik ediyorum'" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahramankazan'da öğrencilerden Belediye Başkanı Oğuz'a 23 Nisan ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 17:40:47. #1.15#

title