Kahramankazan'da öğrencilerden Belediye Başkanı Oğuz'a 23 Nisan ziyareti

Kahramankazan Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İlçe Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u makamında ziyaret etti.

Kahramankazan Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İlçe Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u makamında ziyaret etti.

Okul Müdürü Fatma Taşyürek ile birlikte belediyede gelen 3 öğrenciyi Belediye Başkanı Oğuz, makam odasının kapısında karşıladı.

Çocuklar Başkan Oğuz'a çiçek takdim etti, Başkan Oğuz da çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette miniklerden 5 yaşındaki Hilal Sıla Güzelbayram, Oğuz'un daveti üzerine makam koltuğuna oturarak temsili başkanlık yaptı.

Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Hilal Sıla'nın ilk icraatı klimanın çalıştırılmasını istemek oldu.

Büyüyünce öğretmen olmak istediğini dile getiren minik öğrenci, ilgi ve sıcaktan bunalarak koltuktan kalkarak arkadaşlarının yanına oturdu.

Ziyaretçilerini uğurlayan Oğuz, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek "Sevgili çocuklar ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Bugün bu makamlarda biz varız ama yarın sizler olacaksınız. Hepinizin 23 Nisan Bayramını tebrik ediyorum'" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş